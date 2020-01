Crotone, arriva la conferma: i corpi trovati a Mesoraca sono di Rosario e Salvatore Manfreda (Di giovedì 16 gennaio 2020) sono di Rosario e Salvatore Manfreda, padre e figlio, i corpi trovati a settembre a Mesoraca, nel Crotonese. A stabilirlo gli accertamenti biologici eseguiti, attraverso il Dna, dai carabinieri del Ris di Messina. I due, scomparsi a Pasqua dell'anno scorso, sarebbero stati uccisi per contrasti per confini di terreni. Leggi la notizia su fanpage

