CorSport: la forza della Juve sta nella capacità di evitare che i problemi abbiano strascichi fastidiosi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Paulo Dybala è stato straordinario anche ieri sera, scrive Roberto Perrone sul Corriere dello Sport. A Roma era uscito dal campo arrabbiato dopo la sostituzione da parte di Sarri. Ieri, complice l’influenza di Ronaldo, si è ripreso la scena e ha portato a casa 2 gol e mezzo. “perché quello a Gonzalo Higuain per una delle reti più belle della stagione non è un semplice assist, ma una compartecipazione nella fattura di un’azione antologica sulla bellezza del calcio interpretato ad altissimi livelli”. Perrone chiama in causa Dybala per sottolineare uno dei punti di forza della Juventus. Il club, spiega, è abilissimo nel chiudere in fretta qualsiasi situazione spiacevole o traccia di malcontento colta dalle telecamere. Dopo l’arrabbiatura di Roma, infatti, ieri la Juve ha affidato proprio a Dybala la fascia da capitano e la leadership della squadra. “La forza ... Leggi la notizia su ilnapolista

