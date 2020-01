CorSport: il Napoli ha deciso, sarà Malcuit a fare spazio a Lobotka in lista (Di giovedì 16 gennaio 2020) Bisogna fare spazio a Lobotka in rosa, scrive il Corriere dello Sport. Ci sono già 26 nomi, troppi, e una casella è necessario liberarla. Il Napoli lo farà o vendendo Younes oppure tagliando uno tra Malcuit e Ghoulam. Younes ha proposte dall’Italia ma i suoi agenti vorrebbero farlo approdare in Germania, destinazione che lui gradirebbe. In alternativa, si taglierebbe, appunto, “uno tra Malcuit e Ghoulam, il primo più del secondo, visto che ne avrà ancora prima di poter ricominciare”. L'articolo CorSport: il Napoli ha deciso, sarà Malcuit a fare spazio a Lobotka in lista ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

