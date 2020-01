“C’è una malattia che nessuno dovrebbe affrontare, quella del proprio figlio”: campagna shock sulla leucemia (Di giovedì 16 gennaio 2020) Il medico parla, una donna lo ascolta e le si legge in faccia che il cuore si spezza. Sa che quella conversazione cambierà la vita di una famiglia intera. La telecamera la segue mentre piange da sola in auto, alle prese con foglietti illustrativi e scatole di medicinali, e ancora in lacrime chiusa nel bagno di casa per non farsi vedere. “C’è una malattia che nessuno dovrebbe affrontare – è il messaggio – quella del proprio figlio“. E’ un pugno nello stomaco il video intorno al quale ruota la campagna lanciata dall’associazione ‘Quelli che con Luca’ per chiedere sostegno alla lotta contro la leucemia infantile. Ideata dal gruppo di comunicazione Havas, la campagna punta a sensibilizzare la popolazione e a portare a conoscenza la ricerca e il lavoro che sta portando avanti da 8 anni la onlus fondata da Andrea Ciccioni, papà di ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

caritas_milano : #RottaBalcanica #Migranti intercettati con fototrappole. La Regione Friuli decide di intercettare gli irregolari c… - welikeduel : C'è sempre una seconda possibilità per partecipare a #propagandalive. Dopo il boom di prenotazioni abbiamo deciso… - meb : Prescrizione: Bonafede e malafede. Mentre vota la riforma Bonafede scritta da Lega e 5Stelle, il PD ci accusa di tr… -