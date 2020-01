Autostrade, De Micheli: “Milleproroghe elimina privilegi di alcuni concessionari, non viola patti”. Anas: “Pronti a qualsiasi compito” (Di giovedì 16 gennaio 2020) Con la norma sulle concessioni autostradali contenuta nel Milleproroghe “si è provveduto ad eliminare attraverso una disposizione di legge una situazione di privilegio attribuita, sempre per legge, ad alcuni concessionari. Non vi è stata alcuna violazione del principio ‘pacta sunt servanda‘ né una modifica, in senso retroattivo, di una regolamentazione di tipo pattizio”. La ministra delle infrastrutture e trasporti Paola De Micheli, in audizione sul decreto alle commissioni riunite affari costituzionali e bilancio della Camera, difende la decisione del governo di cancellare per decreto le penali da versare al concessionario in caso di revoca per inadempimento. E nega che equivalga a una modifica unilaterale dei contratti, come lamentato dai soci stranieri di Autostrade per l’Italia. Intanto i costituzionalisti arruolati dalla lobby delle Autostrade (Aiscat) ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

