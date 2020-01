Australian Open 2020: Rafael Nadal più affamato che mai. Il record di Slam di Roger Federer è ad un passo (Di giovedì 16 gennaio 2020) E’ tutto pronto per l’inizio degli Australian Open. Rafael Nadal è uno degli attesi protagonisti dell’edizione 2020. Lo spagnolo ha iniziato alla grande la stagione portando fino alla finale la sua Spagna nell’Atp Cup. Lo scorso anno il numero uno del mondo è uscito sconfitto dalla finale del primo Slam della stagione contro Novak Djokovic. Sono proprio loro due i grandi favoriti anche per il torneo che ormai è alle porte. Per Nadal gli Australian Open potrebbero essere la grande occasione per raggiungere il record di Slam vinti che appartiene in questo momento a Roger Federer. Il campione svizzero è fermo a quota venti con uno in più rispetto al maiorchino. Nadal è sembrato essere già in gran forma e come sempre metterà in campo tutta la sua grinta con la voglia di vendicare la sconfitta dell’anno passato e la batosta subita a Sidney qualche giorno fa. ... Leggi la notizia su oasport

