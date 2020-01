ZOMBIE ARMY 4 si mostra in un nuovo Trailer (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Rebellion ha oggi pubblicato il “101 Trailer” di ZOMBIE ARMY 4: DEAD WAR, con oltre sei minuti di nuovissimi filmati dedicati allo sparatutto co-op di prossima uscita. Il “101 Trailer” include tonnellate di nuovi contenuti tra cui nemici mai visti prima, abilità speciali, armi, livelli e location, oltre all’enorme e avvincente Horde Mode. È la perfetta introduzione alla follia che contraddistingue i non morti in ZOMBIE ARMY 4. Il Trailer punta i riflettori anche sulla nuovissima story campaign da 1 a 4 giocatori di ZOMBIE ARMY 4, che porterà i giocatori nell’Italia del 1946 e oltre. Nonostante la sconfitta del non morto Führer, le sue orde rianimate continuano a devastare l’Europa e un piano sinistro si cela nell’oscurità… Il “101 Trailer” mostra anche le terrificanti serie ... Leggi la notizia su gamerbrain

