Vortice Polare inizia a indebolirsi | METEO di gennaio pronto al cambiamento

CLIMA E METEO: il Vortice Polare continua nella sua fase di insolita attività, sicuramente superiore alla media di questo periodo e lo dimostrano le profonde depressioni che si sviluppano attorno all'Islanda e sull'Atlantico settentrionale. Il picco di attività del Vortice verrà probabilmente raggiunto nella giornata odierna (15 gennaio), con una velocità del vento a 10 hPa che è prevista raggiungere i 67 m/s (241 km/h), mentre in questo periodo dovrebbe essere di circa 119 km/h. Il record storico per gli ultimi 40 anni è quello dell'anno 1989, quando si raggiunsero i 75 m/s (270 km/h), e quello fu l'anno nel quale un robusto anticiclone rimase praticamente per tre mesi sull'Italia e tutta l'Europa centrale. Tuttavia, un cambiamento è previsto nelle prossime due settimane, durante le quali il Vortice Polare tenderà ad indebolirsi rapidamente, con la velocità dei venti che ...

