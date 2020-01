STOP alle secche di Gennaio. Da venerdì CAMBIA TUTTO, demolito l'anticiclone (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dopo un lunghissimo periodo anticiclonico, sono in arrivo le prime vere precipitazioni del nuovo anno. Tutta la prima metà di Gennaio è trascorsa sotto un dominio anticiclonico persistente, che già aveva abbracciato l'Italia a fine anno. C'è stato spazio per qualche irruzione fredda, che non ha lasciato il segno e che è andata a colpire in modo fugace il Centro-Sud, senza peraltro portare nevicate così significative, come peraltro testimonia un Appennino pressoché spoglio di neve. Ora la situazione è in procinto di CAMBIAre, con l'inizio di una fase più dinamica che è certo da accogliere con favore non solo perchè l'inverno mostrerà un volto più consono alla stagione, ma anche perchè la fine del dominio anticiclonico favorirà un ricambio dell'aria assediata dagli inquinanti in Val Padana. L'impulso perturbato raggiungerà l'Italia, grazie all'abbassamento di latitudine ... Leggi la notizia su meteogiornale

