Solaro, incendio sul balcone di una palazzina (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Fuoco sul balcone di un appartamento in via Edison a Solaro. Sono intervenute due squadre di Vigili del fuoco, da Lazzate e da Saronno, per l’incendio che si è sviluppato dal balcone di un complesso residenziale in fondo a via Edison, a ridosso del confine con Saronno. Per cause in corso di accertamento, a prendere fuoco sono stati arredi ed oggetti accatastati all’esterno del balcone, con le fiamme che hanno poi intaccato anche le tende e l’interno dell’appartamento. Notevoli i danni provocati agli infissi e all’intonaco della palazzina. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

ilNotiziarioInd : Solaro, incendio sul balcone di una palazzina - -