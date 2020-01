Senato, Matteo Renzi propone Graziella Pagano per le suppletive (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiItalia viva fa un passo in avanti, e per le suppletive del prossimo 23 febbraio, quando a Napoli si dovrà eleggere un Senatore dopo la scomparsa di Franco Ortolani, propone al centrosinistra un nome di quelli che difficilmente possono essere bocciati: quello di Graziella Pagano. La “leonessa”, vicinissima al presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano, più volte senatrice della Repubblica, per il Pds e i Ds, ex eurodeputata, assessore e consigliere comunale a Napoli, è la punta di diamante del partito di Matteo Renzi a Napoli. Proprio Renzi ha pensato a lei per contendere il seggio al M5s, che la spuntò alle scorse politiche, e al centrodestra. La Pagano, infatti, è un protagonista politico la cui popolarità, a Napoli, va ben oltre le appartenenze di partito. Garantirebbe anche, in Senato, dove la ... Leggi la notizia su anteprima24

