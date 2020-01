Sconcerti: Napoli, girone d’andata da 4. E’ stata l’idea meno felice di Ancelotti (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sul Corriere della Sera Mario Sconcerti dà i voti al girone di andata delle squadre di Serie A. Ne giudica cioè i punti fatti rispetto alle potenzialità. Sono da 8,5 Lazio e Inter. La Lazio perché, scrive, “è la squadra più compiuta”. L’Inter perché ha compiuto un eccezionale salto di qualità con una formazione che non ha la qualità della Juve. Il merito più grande è dell’allenatore. “È stata trasformata dalla bravura di Conte, dall’inserimento esatto di Lukaku che nessuno si aspettava subito così decisivo, e dalla crescita di Lautaro, oggi vicino a essere la migliore seconda punta d’Europa”. Verona, Cagliari e Parma, con un 8 in pagella, superano, per Sconcerti Atalanta e Juventus, alle quali dà 7,5. “Sarri ha fatto ampiamente il suo. La Juve gioca meglio e fa dovunque tanti punti. A volte cade nella paura dell’avversario, ma accadeva anche con ... Leggi la notizia su ilnapolista

