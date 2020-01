Scomparso da settimane, il corpo di un 14enne trovato incastrato in un camino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Un ragazzino è morto incastrato nel camino di una casa vuota: il giovane era Scomparso il 20 dicembre e da allora moltissime persone avevano preso parte alle ricerche Erano ormai quasi svanite le speranze di trovare Harley Dilly, un 14enne Scomparso nel nulla il 20 dicembre e per il quale si erano mobilitate decine di … L'articolo Scomparso da settimane, il corpo di un 14enne trovato incastrato in un camino NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

