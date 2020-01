Sanremo: il messaggio di Lorella Cuccarini ad Amadeus (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Amadeus si prepara a calcare il palco dell’Ariston con il suo Festival di Sanremo 2020 e, nel corso di questi mesi di attesa, ha incassato un importante bagaglio di rosee aspettative da parte di tanti fan e colleghi. Lorella Cuccarini ha voluto mandare un messaggio al conduttore, dal salotto de La vita in diretta che la vede al timone con Alberto Matano. Lorella Cuccarini ad Amadeus: “Che gioia” Dagli studi de La vita in diretta, Lorella Cuccarini ha lanciato il suo messaggio ad Amadeus, prossimo al grande impegno a Sanremo. La conduttrice ha espresso la sua felicità nel vederlo al timone del Festival, e ha rivolto il suo pensiero all’amico e collega. “Amadeus, ti vogliamo bene, tantissimo“, ha dichiarato la Cuccarini dopo il lancio di un’intervista al direttore artistico della kermesse. “Non sai la gioia nel vederti lì“, ha poi precisato davanti ai suoi ospiti in studio, ... Leggi la notizia su thesocialpost

arual812 : RT @Nuvolar04740475: #Sanremo2020 certo che deve essere una soddisfazione essere presentate e giustificate a Sanremo per essere le fidanzat… - Nuvolar04740475 : #Sanremo2020 certo che deve essere una soddisfazione essere presentate e giustificate a Sanremo per essere le fidan… - PiuIntrattenime : RT @AntoEntertainer: Giovedì 16 Gennaio alle 18 torna la diretta de #LAntidoto! Si ricomincia parlando di Prigioni Dorate, clima (web e mon… -