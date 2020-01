Salvo Veneziano, la vincitrice del GF 1: “Ignorante, ma non un orco” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La vincitrice del primo Grande Fratello Cristina Plevani commenta l’uscita a vuoto dell’ex coinquilino Salvo Veneziano al Grande Fratello Vip 4 Bufera attorno a Salvo Veneziano, escluso dal Grande Fratello Vip 4 per commenti ben poco carini sull’influencer Elisa De Panicis e l’ex Madre Natura Paola di Benedetto. Tra le persone intervenute pubblicamente in sua difesa, tolta la moglie, Cristina Plevani. La vincitrice del primo Grande Fratello lo conosce benissimo, avendovi trascorso insieme l’esperienza nella Casa. Indipendentemente dal proprio pensiero, immaginava l’espulsione. Ha letto sul web la reazione molto forte del pubblico, ma anche di chi fa la tivù. Se fosse stata lei il Grande Fratello – confida a FanPage.it – avrebbe comunque sbattuto fuori Salvo Veneziano, praticamente in obbligo. Vent’anni fa non esistevano i social, mentre oggi qualunque cosa succeda ha un ... Leggi la notizia su kontrokultura

trash_italiano : ?? Salvo Veneziano squalificato #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano: frasi choc anche su Paola Di Benedetto: 'deve rimanere solo la pelle' - trash_italiano : #GFVIP, Salvo Veneziano e le frasi choc su Elisa De Panicis: 'si merita due schiaffi, da spezzarle la colonna verte… -