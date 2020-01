Razer DeathAdder V2 e Basilisk V2, nuovi gaming mouse con prezzi a partire da 79 euro (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Razer è un brand storico delle periferiche da gaming, soprattutto per quanto riguarda i mouse. Nessuna sorpresa dunque se al recente CES di Las Vegas l’azienda abbia annunciato due nuovi mouse, evoluzioni di altrettanti modelli storici: il DeathAdder V2 e il Basilisk V2, caratterizzati dall’integrazione di un nuovo sensore ottico e, in generale, di un’estrema configurabilità, per un’ergonomia sempre ottimale. Partiamo dal DeathAdder V2, che propone un’ergonomia completamente riprogettata, per adattarsi a giocatori con mani di dimensioni medio/grandi, adatta sia per gli utenti che prediligono la presa con tutto il palmo che per quelli che adottano uno stile ad “artiglio”. Superando l’ergonomia convenzionale da ufficio, il design ottimizzato offre anche un maggiore comfort di gioco con uno stress ridotto sulle mani, eliminando inutili punti ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

erregi69 : Razer DeathAdder V2 e Basilisk V2, nuovi gaming mouse con prezzi a partire da 79 euro - TutteLeNotizie : Razer DeathAdder V2 e Basilisk V2, nuovi gaming mouse con prezzi a partire da 79 euro - xxx_wUVw : RT @DelFabbrica: Due dei dispositivi più caratteristici dell’azienda si aggiornano con tecnologie avanzate per offrire ai gamer un vantaggi… -