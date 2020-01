Omicidio Serena Mollicone, la svolta: i Carabinieri saranno parte civile (Di mercoledì 15 gennaio 2020) I Carabinieri saranno parte civile qualora dovessero essere rinviati a giudizio i 5 militari dell’Arma indagati per la morte della giovane studentessa Serena Mollicone. L’Arma dei Carabinieri e il Ministero della Difesa saranno parte civile nell’eventuale processo sull’Omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di 18 anni di Arce ritrovata morta nei primi giorni di giugno … L'articolo Omicidio Serena Mollicone, la svolta: i Carabinieri saranno parte civile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

