Nuova Seat Leon 2020: quando esce, prezzo e scheda tecnica (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Nuova Seat Leon 2020: quando esce, prezzo e scheda tecnica Nata da una costola del Toledo nel lontano 1999, la Seat Leon è pronta a tornare per una quarta versione che sarà presentata ufficialmente il prossimo 28 gennaio. Berlina molto amata soprattutto grazie ai suoi lineamenti – e motorizzazioni – sportivi, è pronta anch’essa a rinnovarsi profondamente per stare al passo con i tempi. In un video teaser della durata di pochi secondi pubblicato dal produttore e che potete trovare di seguito, vengono mostrate alcune immagini della Nuova Leon, che tra le novità porta con sé anche l’ibrido. https://www.youtube.com/watch?v=cVuNI-hPGwM& feature=emb title LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO Nuova Seat Leon 2020: i dettagli della Nuova gamma La quarta serie della berlina è stata progettata sulla piattaforma della MQB Evo, la stessa ... Leggi la notizia su termometropolitico

