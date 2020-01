Meteo domani, giovedì 16 Gennaio. Comanda anticiclone, attendendo la svolta (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Siamo dinanzi alla fase culminante dell'anticiclone, con Meteo che si mantiene generalmente stabile sull'Italia, se si fa eccezione di infiltrazioni d'aria umida che raggiungono la Liguria e l'Alto Tirreno ove non manca qualche occasionale debole pioggia. Le correnti perturbate atlantiche più organizzate restano confinate a latitudini settentrionali, ma il flusso oceanico inizia ad abbassarsi di latitudine con l'avanzata di una saccatura verso l'Europa Occidentale e con obiettivo successivo anche l'Italia. L'attuale fase stagnante determina un nuovo peggioramento della qualità dell'aria per la somma di nebbia e smog in Val Padana. Le sostanze inquinanti vengono infatti intrappolate a ridosso del suolo dall'anticiclone, con aria decisamente insalubre in special modo nelle grandi città. In attesa della crisi dell'anticiclone che si manifesterà sul finire della ... Leggi la notizia su meteogiornale

