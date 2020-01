Meghan Markle e la causa contro i tabloid: il padre testimonierà contro di lei? - (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Elisabetta Esposito Il padre di Meghan Markle potrebbe testimoniare contro la figlia in tribunale: ecco le novità relative alla causa dei Sussex contro il Mail on Sunday Meghan Markle potrebbe incontrare il padre in tribunale: non solo, l’uomo potrebbe testimoniare contro di lei. Secondo l’Independent, lo scenario relativo alla causa che vede opposti Meghan e il Principe Harry al Mail on Sunday, per la pubblicazione di corrispondenza privata, potrebbe cambiare rapidamente in base alle ultime novità. Meghan e Harry hanno denunciato alcune testate britanniche lo scorso ottobre per varie ragioni: tra queste c’è il Mail on Sunday, che ha ricevuto dal padre di lei, Thomas Markle, una lettera scritta dalla figlia - a quanto pare senza nessun compenso. I legali dei Sussex sostengono che la missiva sia stata modificata, al fine di far apparire la duchessa in maniera negativa, e ... Leggi la notizia su ilgiornale

BlitzQuotidiano : Meghan Markle, prima apparizione in pubblico dopo il “divorzio” dalla Royal Family - GossipNews_it : Meghan Markle riappare in pubblico dopo l'annuncio-bomba: eccola a... ??? - MattiaGallo17 : RT @antoguerrera: La famiglia Markle in tribunale? Meghan contro papà Thomas. Mio pezzo ora online su @repubblica -