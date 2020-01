Mattarella: ‘ragione di Stato non può opprimere altri popoli’ (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Livorno, 15 gen. (Adnkronos) – Carlo Azeglio Ciampi manifestò “la acuta consapevolezza che non può esistere ragion di Stato che possa opprimere gli uomini, i popoli, altri popoli”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Livorno al convegno ‘Ricordare Carlo Azeglio Ciampi, uomo di governo e Capo di Stato” nel centenario della nascita. ‘L’amore per la Patria -ha quindi sottolineato il Capo dello Stato citando il suo predecessore- non consiste in gelosia e odio verso le altre Patrie, ma nella purezza degli ideali, nel congiungimento con quanto la Patria compì nel passato e può e deve compiere nel presente per promuovere l’umanità degli uomini, la civiltà della società’. L'articolo Mattarella: ‘ragione di Stato non può opprimere altri popoli’ ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

