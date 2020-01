Lorella Boccia Instagram, paradisiaca scollatura profonda: «Uno schianto, senza parole» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) 1.765 post, 608mila follower e 533 profili seguiti questi i numeri dell’account Instagram di Lorella Boccia, conduttrice di Rivelo, programma di interviste faccia a faccia in onda su Real Time. Rivelo è un titolo azzeccato per definire il percorso professionale della giovane: «Devo tutto alla danza, mi ha consentito un disvelamento personale, indirizzando il mio percorso con consapevolezza», ha affermato la 28enne in un’intervista. Lorella Boccia, originaria di Torre Annunziata (Napoli), nasce infatti come ballerina professionista: per inseguire il suo sogno ha deciso di trasferirsi a Roma. Diventata famosa per aver preso parte alla dodicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha condotto Colorado assieme a Paolo Ruffini. Bellezza indiscussa la sua come testimoniano i numerosi scatti suoi pubblicati sul suo profilo social. L’ultimo non fa eccezione… «Uno ... Leggi la notizia su urbanpost

nellavitamangio : #Amici19 Mamma mia Lorella Boccia quanto sei bella - tivooweb : “Quando un amico mi è venuto a suonare il campanello: ‘guarda Stefano, tuo figlio è grave, è in fin di vita, l’hann… - junioreraldo : RT @tweetnewsit: La nota modella venezuelana, #AidaYespica, in una lunga intervista al programma televisivo 'Rivelo', condotto da Lorella B… -