La moviola del CorSport: giornataccia per Massimi (e per il Var), mancano due rigori per il Napoli (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna analizza l’arbitraggio di Napoli-Perugia. Una giornataccia per Luca Massimi, scrive, con tre rigori concessi, di cui due con il Var e due clamorosi negati al Napoli. Cosa faceva Serra al Var? Si chiede. “Insomma, se queste sono le nuove leve bisognerà lavorarci parecchio, pur concedendogli tutte le attenuanti. Anche al Var, disastro. Domanda a Nicchi e Rizzoli: giusto ‘rischiare’ in coppa Italia arbitri giovani da far crescere, ma non era il caso di affiancargli un ‘esperto’ a valutare le immagini?”. Pinna definisce “inspiegabile” il fatto che siano stati ignorati “due falli clamorosi in area del Perugia”. Entrambi hanno come protagonista Nzita. “Nzita tocca con il destro, la sinistra di Lozano, che finisce per auto sgambettarsi: era rigore. Ancora Nzita, stavolta in scivolata da dietro, non tocca il pallone (preso da Lozano). Massimi può aver ... Leggi la notizia su ilnapolista

