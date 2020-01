Il Mein Kampf di Hitler venduto in piazza Duomo a Milano: “Fa venire i brividi” (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Il consigliere comunale milanese Manfredi Palmeri ha pubblicato una foto su Facebook, segnalando la presenza su una bancarella in piazza Duomo di due testi di Adolf Hitler, Mein Kampf e Mein Leben: "Vedere quei testi e quelle immagini a Milano, in particolare a 2 settimane dalla Giornata della Memoria e davanti la Cattedrale, fa venire i brividi pensando a quanto indicibile Male è stato generato, a quanta Vita è stata cancellata". Leggi la notizia su fanpage

