Elisa Isoardi, problemi a La prova del cuoco: Spisni spiega cos’è successo (Di mercoledì 15 gennaio 2020) La prova del cuoco, Elisa Isoardi scoppia a ridere e si imbarazza: Alessandra Spisni spiega cos’è successo Momento molto esilarante all’inizio della puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020. Introducendo il duello dei campioni, Elisa Isoardi è infatti scoppiata a ridere senza riuscire quasi più a parlare. La ragione di ciò sono stati i calamari trovati sotto le cloche dai due cuochi… E anche gli chef hanno iniziato a ridere, dunque Elisa Isoardi, un po’ imbarazzata, ha dovuto ‘chiamare in causa’ Alessandra Spisni e far spiegare a lei la ragione delle risate. “Anche Daniele Persegani e Alessandra Spisni stanno ridendo, spieghiamo quindi perchè! Pensate se questi calamari fossero capitati due gare fa…” ha asserito Elisa, dunque la Spisni ha raccontato: Io e Daniele ci stavamo preparando psicologicamente al ... Leggi la notizia su lanostratv

