È iniziata la seconda passeggiata spaziale tutta al femminile, la prima del decennio (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Le astronaute Jessica Meir e Christina Koch della NASA si sono tuffate nello spazio poco prima delle 13:00, per la seconda passeggiata tutta al femminile della storia, oltre che la prima in assoluto del nuovo decennio. Le due astronaute saranno impegnate nella sostituzione di alcune vecchie batterie della Stazione spaziale Internazionale. Leggi la notizia su fanpage

