Dakar 2020, pericoloso incidente per Alonso: parabrezza distrutto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Dakar 2020: pauroso incidente per Fernando Alonso nelle fasi iniziali della gara. La Toyota guidata dall’ex pilota di Formula 1 affiancato da Marc Coma si è ribaltata più volte precipitando da una duna. Dakar 2020: l’incidente di Alonso Un errore a inizio gara che ha comportato un importante ritardo per la coppia spagnola. Dall’incidente, sia Alonso che il copilota sono usciti senza danni fisici. I piloti hanno quindi portato a termine la tappa della nota competizione di rally, dovendo però guidare con il parabrezza distrutto. Alonso avrebbe commesso un errore nell’affrontare una duna, da cui la macchina è poi precipitata ruotando su sé stessa. Un pauroso spettacolo che fortunatamente non ha nuociuto ai piloti. Diversa purtroppo la conclusione di un altro incidente alla Dakar 2020: è finita in tragedia la tredicesima partecipazione al rally del pilota portoghese ... Leggi la notizia su notizie

