Cellulare e tumore, c’è un collegamento? Sì per la Corte d’Appello di Torino (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Non ha dubbi la Corte d'Appello di Torino: secondo l'organo giurisdizionale ci sarebbe un nesso tra l'utilizzo smodato del Cellulare ed il palesarsi di alcuni tipi di tumore. Come riportato da 'repubblica.it', ci sarebbe una legge scientifica di copertura a supporto di quanto appena dichiarato. Sarebbe, difatti, più probabile che non ammalarsi facendo un uso scorretto dell'apparato Cellulare, nonostante i risultati dell'ultimo rapporto dell'Istituto superiore di sanità (Iss) risalente allo scorso agosto, secondo il quale tale utilizzo non risulterebbe collegato all'incidenza tumorale nelle zone più esposte nel corso di telefonate (ciò non toglie che bisognerà continuare ad indagare se tra le concause che concorrono all'insorgenza di questa orribile malattia si annoveri anche l'uso scorretto dei cellulari, che di certo bene non fa, soprattutto al cospetto della prima infanzia). Non ... Leggi la notizia su optimaitalia

