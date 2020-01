Celestino, il cucciolo gettato in un canale a Decimomannu (Di giovedì 16 gennaio 2020) Celestino, il cucciolo gettato in un canale a Decimomannu, nonostante la sua giovane età, ha già visto la parte peggiore degli umani. Fortunatamente per lui, non molto dopo ha incontrato anche la parte migliore: i volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga Sardegna che lo hanno salvato. Ecco cos’è accaduto a questo dolcissimo piccoletto. Immaginatevi piccoli e indifesi… poi provate ad immaginare una mano che vi prende e vi butta in un canale in una fredda giornata di gennaio. Come vi sentireste? Ebbene, Celestino ha la risposta a questa domanda. Lui sa come ci si sente ad essere gettato in un canale a Decimomannu, in Sardegna. Fortunatamente, è stato avvistato e salvato dai volontari del Rifugio Amici degli Animali Gonnosfanadiga. Era bagnato fradicio e spaventato ma si è ... Leggi la notizia su bigodino

