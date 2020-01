Casalecchio, Salvini offre la colazione ai fan ma il titolare non li fa entrare nel bar (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Casalecchio, Salvini offre la colazione ai fan ma il titolare non li fa entrare nel bar Vietato l’ingresso ai fan di Salvini. Il titolare del bar “Dolce Lucia” di via Marconi di Casalecchio ha deciso di far saltare al leader della Lega, Matteo Salvini, l’appuntamento per colazione dato ai cittadini del piccolo comune nei pressi di Bologna. Il segretario del Carroccio, infatti, aveva avvisato i suoi sostenitori che alle 9.30 si sarebbe recato proprio in quel bar per un incontro con loro in occasione del tour elettorale in vista delle elezioni emiliane del 26 gennaio prossimo. “Avrei preferito che fosse andato in un altro bar, noi non facciamo cassa da risonanza per nessuno”, sono le parole di Gabriele Gandini, il gestore dell’esercizio che, restando “di vedetta”, ha precisato di aver parlato con lo staff di Salvini, chiedendo ... Leggi la notizia su tpi

repubblica : Casalecchio, Salvini dà appuntamento al bar ma il titolare non fa entrare nessuno [aggiornamento delle 09:35] - HuffPostItalia : Salvini dà appuntamento al bar ai sostenitori ma il gestore non fa entrare nessuno a Casalecchio - Corriere : «Qui dentro niente comizi», il caso del bar di Casalecchio contro Salvini -