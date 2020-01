Bianca Guaccero compie 39 anni ed è pronta a lasciare Detto Fatto (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Bianca Guaccero potrebbe lasciare Detto Fatto. L’addio sarebbe previsto per il prossimo maggio, dunque la presentatrice pugliese porterà a termine la stagione attuale, nonostante la sua conduzione continui ad essere bersaglio di critiche per i risultati non esaltanti. Secondo quanto riporta il magazine Chi, la bella Bianca avrebbe già firmato in gran segreto un contratto su Sky per condurre un nuovo format che dovrebbe andare in onda la mattina. Intanto sul profilo Instagram della presentatrice, Gabriele Parpiglia ha confermato indirettamente l’indiscrezione commentando: “Buon viaggio verso la tua nuova avventura” I rumors arrivano proprio il giorno del suo 39esimo compleanno. La Guaccero infatti è nata il 15 gennaio 1981. La conduttrice ha voluto condividere coi suoi follower questa giornata emozionante con un lungo post su Instagram, a corredo di una foto in ... Leggi la notizia su dilei

