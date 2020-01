Bartoletti: aumento problemi respiratori a Roma non riferibili a influenza stagionale (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Roma – “A Roma stiamo riscontrando un aumento dei problemi respiratori non riferibili all’influenza stagionale, ma legati al clima e allo smog”. Lo ha detto il vice segretario nazionale della Fimmg e segretario provinciale della Fimmg Roma, Pierluigi Bartoletti. “C’e’ un aumento di casi di laringiti, faringiti, riniti, bronchiti asmatiche- ha spiegato Bartoletti- Tutte patologie infiammatorie delle vie respiratorie, causate dall’aria secca e carica di polveri sottili”. “A Roma non piove da troppo tempo e non bastano certo i blocchi del traffico a risolvere la situazione. È una situazione che mi ricorda quanto avvenne gia’ tre anni fa, nel periodo di novembre”. “Per Bartoletti, dunque, non sorprende che gli ospedali siano piu’ affollati del solito: “L’arrivo al Pronto soccorso di persone con ... Leggi la notizia su romadailynews

