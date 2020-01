A1: nove km di coda fra Aglio e Calenzano (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Autostrade segnala coda in aumento (per ora 9 km) per un tamponamento fra tir sulla A1 fra Aglio e Calenzano. traffico su una sola corsia Leggi la notizia su firenzepost

FirenzePost : A1: nove km di coda fra Aglio e Calenzano - MarzulloRoberto : RT @qn_lanazione: #Firenze - #Tamponamento tra quattro camion: nove chilometri di #coda in A1 tra Aglio e #Calenzano - #viabiliTOS https://… - qn_lanazione : #Firenze - #Tamponamento tra quattro camion: nove chilometri di #coda in A1 tra Aglio e #Calenzano - #viabiliTOS… -