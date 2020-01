Uomini e Donne, Tina Cipollari aggredisce uno spettatore: “Cinghiale di me…” (VIDEO) (Di martedì 14 gennaio 2020) Uomini e Donne regala sempre grandi soddisfazioni, nella puntata odierna Tina Cipollari ha aggredito uno spettatore del pubblico creando un grande caos. Gli attacchi, in realtà, sono provenuti da quest’ultimo, il quale ha accusato l’opinionista di essere più brutta e più grassa di Gemma. Dinanzi tali parole, ovviamente, la collega di Gianni Sperti non è potuta rimanere in silenzio ed ha sbottato dando luogo ad una delle sue solite scenate. La donna ha pronunciato delle gravi offese contro il suo interlocutore, al punto che è stato necessario l’intervento della padrona di casa. Lo scontro tra Tina e uno spettatore di Uomini e Donne Inizia davvero con il botto questa nuova settimana televisiva per il talk show di Maria De Filippi. Tra gli argomenti più esilaranti della puntata odierna, c’è stato l’acceso confronto tra Tina Cipollari e uno spettatore di Uomini ... Leggi la notizia su kontrokultura

