Un ex Juventus dà l’addio al calcio | “decisione difficile da prendere ma smetto” NOME e

"E' una decisione difficile da prendere e annunciare ma smetto col calcio". Ospite di "RMC Sport", Mohamed Sissoko ha annunciato il suo ritiro a 34 anni. Cresciuto nel settore giovanile dell'Auxerre, il centrocampista maliano ha vestito in carriera, fra le altre, le maglie di Valencia, Liverpool, Juventus, Paris Saint Germain e Fiorentina (nel 2017 anche una breve parentesi nella Ternana) e nella scorsa stagione ha giocato col Sochaux nella Ligue 2. In bianconero giocò dal gennaio 2008 al luglio 2011 collezionando 100 presenze e 3 gol in tutte le competizioni.

