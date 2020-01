Stupra e uccide una bimba di 6 anni, la folla lo brucia vivo (Di martedì 14 gennaio 2020) Un uomo sospettato dello stupro e dell’uccisione di una bimba di 6 anni è stato aggredito e bruciato vivo da una folla inferocita. Gli abitanti di Cacahoatan, cittadina messicana situata nello stato di Chiapas, hanno perso il controllo quando sono venuti a sapere che una bimba di 6 anni, Jarid, era stata prima Stuprata e … L'articolo Stupra e uccide una bimba di 6 anni, la folla lo brucia vivo NewNotizie.it. Leggi la notizia su newnotizie

