Stefania Orlando Instagram, insuperabile in bikini: «Che fisico meraviglioso!» (Di martedì 14 gennaio 2020) L’affascinante Stefania Orlando ogni giorno interagisce con i suoi ammiratori attraverso il suo profilo social. La showgirl su Instagram ha oltre 180 mila followers che seguono le sue avventure. Poche ore fa Stefano Orlando su Instagram ha postato una sua foto in bikini decisamente sensuale. La conduttrice con il suo fisico perfetto può far invidia a moltissime ventenni. Per i suoi followers Stefania ha superato la prova costume a pieni voti. Il post è piaciuto moltissimo e in pochissimo tempo è stato invaso da like e commenti. Dunque la Orlando con tutte le curve al posto giusto è a dir poco insuperabile. Leggi anche –> Stefania Orlando in tacchi a spillo e mini abito di pizzo infiamma Instagram: «Dio c’è» Stefania Orlando Instagram: insuperabile in bikini Poche ore fa la conduttrice Tv Stefania Orlando su Instagram ha postato una sua foto in bikini descrivendola così: ... Leggi la notizia su urbanpost

