Sicilia: traffico in tilt su A19, Fillea e Filt ‘sistema viario indecente’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Palermo, 14 gen. (Adnkronos) – “Un incidente come quello avvenuto sulla bretella dell’A19 con conseguente blocco della circolazione e code di ore, la dice tutta sulla fragilità delle infrastrutture Siciliane. Ci chiediamo cosa sarebbe successo se in queste ore oltre ai tir ad essere bloccati ci fossero anche mezzi di soccorso”. Così i segretari generali della Fillea e della Filt Siciliane, Mario Ridulfo e Fanco Spanò commentano le code sull’autostrada Palermo-Catania dopo che stamattina un camion è uscito di strada nei pressi di Resuttano. “Il sistemi viario e autostradale – aggiungono – necessitano di interventi urgenti da parte dei governi nazionale e regionale, spendendo le risorse disponibili, prevedendone altre se necessario e soprattutto accelerando i tempi dei lavoro. E’ infatti inconcepibile che chi vive e lavora in ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

