Sanremo 2020, tra le dieci donne sul palco anche Alketa Vejsiu: ecco chi è (Di martedì 14 gennaio 2020) Alketa Vejsiu sarà una delle donne del Festival di Sanremo targato Amadeus. “Ma chi è?”, si starà chiedendo qualcuno. Effettivamente il nome della star albanese non è così noto in terra italica. Classe 1984, nata a Tirana, è un mix tra Maria De Filippi, Chiara Ferragni e Diletta Leotta. Giornalista, conduttrice e imprenditrice per la televisione albanese, è bionda, affascinante e perfezionista. “E’ molto bella e conduce i maggiori programmi in Albania” ha dichiarato il conduttore e direttore artistico della 70esima edizione della kermesse, in onda dal 4 all’8 febbraio 2020. Prima di diventare una vera e propria star della televisione albanese ha fatto una lunga gavetta in radio. Ma il suo curriculum, nonostante la giovane età, è sterminato. Qualche informazione su di lei? La sua carriera in televisione è cominciata all’età di 17 anni, nel 2001, con la ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

