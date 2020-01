Ricostruita una caviglia con una stampa 3D: è la prima volta al mondo (Di martedì 14 gennaio 2020) Ricostruita per la prima volta al mondo una caviglia con una protesi stampata in 3D. L’intervento da primato è stato eseguito dagli specialisti dell’Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna, coordinati dal direttore Cesare Faldini, su un paziente di 57 anni, operato lo scorso 9 ottobre, che aveva perso la funzionalità articolare della caviglia in seguito a un grave incidente in moto di cui era rimasto vittima nel 2007. Quella messa a punto al Rizzoli è una tecnica innovativa: l’équipe medica ha realizzato una protesi su misura partendo dall’anatomia della caviglia del 57enne e realizzata grazie a una stampa 3D. Solo così, dopo 13 anni, l’uomo è ritornato a camminare. “Oggi – spiega il professor Faldini al Resto del Carlino – sta bene. Questa tecnica è stata creata per i pazienti che non posso ricevere protesi tradizionali e che quindi ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

