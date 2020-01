Programmi TV di stasera, mercoledì 15 gennaio 2020. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Federica Sciarelli Rai1, ore 20.45: Coppa Italia – Juventus vs Udinese Nuova sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La Juventus di Sarri, fresca campione d’inverno, sfida l’Udinese di Gotti. Telecronaca di Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro, le interviste a bordo campo sono di Aurelio Capaldi e Alessandro Antinelli. Rai2, ore 21.20: L’Amica Geniale - Replica Fiction di Saverio Costanzo del 2017, con Elisa Del Genio, Margherita Mazzucco, Ludovica Nasti, Gaia Girace. Prodotto in Italia. La metamorfosi: Con la morte di Don Achille Carracci, il Rione passa nelle mani dei Solara, la famiglia che gestisce il bar-pasticceria. Elena continua a studiare, ma fatica a prendete buoni voti. Lila, anche se ormai è finita a lavorare nel calzaturificio del padre, riesce ad aiutarla con il latino ma finirà col metterla in ombra quando tutto il rione scoprirà ... Leggi la notizia su davidemaggio

