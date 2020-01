Palermo, falsi invalidi: due arresti

Scoperto aun sistema fraudolento per il conseguimento dità. La GdF ha arrestato due persone e sequestrato 100.000 euro. Gli arrestati sono accusati di aver ideato un meccanismo criminale allo scopo di truffare l'Inps a vantaggio di numerose persone che, in cambio di denaro, ottenevano indennità previdenziali o assistenziali non spettanti. Denunciate numerose altre persone -dipendenti pubblici,medici,componenti di commissioni Asp, e responsabili di Cafcoinvolti nel meccanismo truffaldino.(Di martedì 14 gennaio 2020)