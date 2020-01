Napoli, Alessia Aurucci non ce l’ha fatta (Di martedì 14 gennaio 2020) L’ennesima terribile tragedia è accaduta nei giorni scorsi, all’ospedale Santobono di Napoli. Dove Alessia Aurucci, di Sant’Egidio del Monte Albino, ha perso la vita. Era una ragazzina di soli tredici anni, che ha lottato contro la Atrofia Muscolare Spinale, chiamata anche Sma, da quando aveva sei mesi. E’ stata una battaglia dura per lei, ma soprattutto per i genitori, che hanno dovuto lottare a lungo, per ricevere i fondi e tutte le cure di cui aveva bisogno la loro bambina. Alessia aveva tredici anni e quando ha compiuto sei mesi, i medici hanno scoperto che era affetta da questa malattia. E’ stato un brutto colpo per i suoi genitori e per tutti i loro famigliari. Proprio per questo motivo, ha passato la maggior parte della vita in un letto e negli ultimi tempi le sue condizioni erano peggiorate drasticamente, a causa di alcune complicanze ai polmoni. ... Leggi la notizia su bigodino

seguotuttiii : RT @djaniceto: Alessia Giangrasso, 46 anni, mamma di una quattordicenne, era a Roccaraso anche lei la notte del 31 dicembre quando sei raga… - DjAnicetofans : RT @djaniceto: Alessia Giangrasso, 46 anni, mamma di una quattordicenne, era a Roccaraso anche lei la notte del 31 dicembre quando sei raga… -