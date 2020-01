Milano: arrestano il figlio, madre sfonda con furgone recinzione caserma (Di martedì 14 gennaio 2020) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - Una donna di 52 anni, cittadina bosniaca, è stata arrestata per aver sfondato con un furgone la recinzione esterna della caserma dei carabinieri di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. La donna avrebbe sostenuto di averlo fatto per protestare contro l’arresto del Leggi la notizia su liberoquotidiano

MediasetTgcom24 : Sesto San Giovanni (Milano), arrestano il figlio: la mamma sfonda con un furgone il cancello della caserma… - brn_killers : RT @rep_milano: Arrestano il figlio, 52enne sfonda con un furgone il cancello della caserma a Sesto San Giovanni: fermata e portata in carc… - Donnie1899 : RT @rep_milano: Arrestano il figlio, 52enne sfonda con un furgone il cancello della caserma a Sesto San Giovanni: fermata e portata in carc… -