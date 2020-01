Mercato Inter ultimissime notizie, acquisti e trattative: Eriksen e Giroud vicini (Di martedì 14 gennaio 2020) CalcioMercato Inter, le ultime notizie di Mercato di oggi martedì 14 gennaio. Tutti gli aggiornamenti sui possibili acquisti dei nerazzurri: novità positive per Eriksen, con l'agente del centrocampista danese, atteso a Milano nei prossimi giorni. Si lavora anche per il possibile scambio tra Politano e Spinazzola, con l'intesa con i giallorossi molto vicina. Balla un milione invece con il Chelsea per il discorso Giroud, con le sensazioni però che sembrano positive. Leggi la notizia su fanpage

