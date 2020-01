Macchie gialle o bianche sulle mutandine? Ecco cosa vuol dire (Di martedì 14 gennaio 2020) Se ti capita di trovare spesso le mutandine macchiate da perdite vaginali, sappi che non è così anormale, e che non capita solo a te. Anche se non se ne parla quasi mai è una cosa che si verifica in tutte le donne, quindi devi sapere che… Non è una cosa da vivere con imbarazzo, al contrario fa parte del ciclo della vita delle donne ed è qualcosa che deve essere vissuto in totale naturalezza, proprio perchè non c’è nula di strano o di cui vergognarsi. (Continua…) Di certo non sarà piacevole ritrovare certi fluidi nelle proprie mutandine, ma quei fluidi sono molto importante poichè indicano lo stato generale dl nostro organismo. Possono essere perdite vaginali di fluidi che provengono dall’eccitazione sessuale, si potrebbe trattare di sperna se hai avuto rapporti sessuali nell’arco delle 24 ore o del semplice fluido prodotto dalla cervice uterina. Ma cosa c’è ... Leggi la notizia su howtodofor

