Lotta, Ranking Series Matteo Pellicone 2020: Frank Chamizo a caccia di punti pesanti in vista del sorteggio olimpico (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo aver ospitato lo scorso fine settimana i Campionati Italiani Assoluti 2020, il PalaPellicone di Ostia si appresta a vivere quattro giornate di grandissimo spettacolo con quasi tutti i migliori Lottatori al mondo ai nastri di partenza del primo torneo delle Ranking Series 2020 di Lotta. Al momento sono iscritti all’evento, che andrà in scena da mercoledì 15 a sabato 18 gennaio, sette campioni del mondo in carica, i tre “Wrestler of the Year” del 2019 (tra cui il nostro Frank Chamizo) e più di trenta medagliati agli ultimi Mondiali Senior di Nursultan. Il Memorial “Matteo Pellicone” di quest’anno metterà in palio punti pesantissimi nel Ranking internazionale che verrà utilizzato per stabilire il seeding in vista dei prossimi appuntamenti, a partire dall’Europeo Senior di Roma fino ad arrivare al torneo olimpico di Tokyo 2020. Per ... Leggi la notizia su oasport

laberty95 : È chiaro che non possono andare TUTTE ma insomma abbiamo un ranking più alto significa che meritiamo di più una lot… -