Lazio | in cosa devono migliorare Immobile e Caicedo

Correa e Immobile possono migliorare quando la Lazio pressa in avanti. Spesso si lascia libero il vertice basso avversario Contro il Napoli, il pressing della Lazio ha funzionato a due facce. Quando si aspettava più bassi, si sono ben coperti gli spazi, i partenopei hanno faticato nel risalire con la palla. Al contrario, i tentativi di pressing alto non sempre sono andati nel migliore dei modi. Un esempio nella slide sopra. Lazio che aggredisce la prima costruzione, ma né Immobile né Caicedo sono bravi a coprire la soluzione di passaggio verso Ruiz. Ospina riesce a servirlo, con il Napoli che supera così la prima pressione avversaria.

