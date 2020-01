La Grecia tira un sospiro di sollievo: I’Fmi lascerà Atene (Di martedì 14 gennaio 2020) Dopo lunghi anni di austerità sulla pelle del popolo greco, alla fine il Fondo monetario internazionale lascerà il Paese. La decisione, simbolicamente convalidata dal primo ministro della Grecia Kyriakos Mitsotakis e da Kristalina Georgieva (direttrice dell’Fmi) arriva dopo anni di collaborazione e duri scontri tra Atene e la Troika. Adesso, per il popolo greco, è forse arrivato il momento di tirare un sospiro di sollievo, nonostante i problemi che ancora attanagliano il Paese. La Grecia torna padrona delle proprie finanze Il lungo programma di rientro dal debito che ha interessato la Grecia negli ultimi anni ha portato ad un drastico taglio della spesa pubblica e a un contestuale aumento del cuneo fiscale. Con il ceto imprenditoriale in ginocchio per le tasse troppo elevate e i lavoratori spesso in difficoltà a compiere il giro del mese a causa dei bassi salari, il sistema ha ... Leggi la notizia su it.insideover

