Il mercato PC in crescita nel 2019 per la prima volta in otto anni

Le vendite globali annuali di PC sono aumentate per la prima volta in otto anni, secondo recenti dati emersi.International Data Group ha dichiarato che le distribuzioni globali di PC sono aumentate del 2,7% anno su anno a 266,7 milioni di unità, il primo guadagno annuale dal 2011, quando le vendite di PC sono aumentate dell'1,7%."L'anno scorso è stato un anno forte nel mondo dei PC, che ha portato a un'impressionante crescita che ha chiuso sette anni consecutivi di contrazione del mercato", ha affermato Ryan Reith, vicepresidente di Worldwide Mobile Device Trackers di IDC.

